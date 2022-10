Lookman stende la Fiorentina e l’Atalanta torna in vetta

La squadra di Gasperini non si ferma e torna a vincere anche in casa: 3 punti contro la Viola che valgono l’aggancio al Napoli in vetta alla classifica. Un’occasione importante a testa nel primo tempo, poi Kouamé viene espulso per un intervento a gamba alta, ma dopo il Var l'arbitro opta per il giallo. All’ora di gioco Lookman trova il gol-partita sull’assist di Muriel. Maehle non la chiude, ma l’Atalanta tiene l’1-0 e vola al comando con la sua miglior partenza di sempre