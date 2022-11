Lotito: “Applausi dei tifosi della Juve a Milinkovic? Portino 100 milioni”

La Lazio è reduce da una buona prima parte di stagione, visto il quarto posto in classifica. La squadra di Sarri è però caduta nell'ultimo turno di campionato prima della pausa per i Mondiali: i biancocelesti sono stati sconfitti con un netto k.o. col risultato di 3-0, partita mai in discussione per la squadra di Allegri . Durante il match si è verificato un episodio curioso: all'uscita dal campo, durante lo sostituzione, buona parte dell'Allianz Stadium di fede juventina ha applaudito Milinkovic-Savic , accostato più volte nelle sessioni di mercato alla compagine bianconera.

Sulla questione è intervenuto direttamente il presidente della Lazio Claudio Lotito, ribadendo la cifra per il cartellino del centrocampista servo. Queste le sue parole a Il Messaggero: "Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi - ha dichiarato il presidente biancoceleste - Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero".