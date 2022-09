L’Udinese affonda l’Inter e sale in vetta alla classifica

L'Udinese continua a stupire e oggi ha messo a segno la quinta vittoria in campionato che significa momentaneo primo posto in classifica. Contro l'Inter i friulani hanno vinto 3-1 rimontando i nerazzurri andati per primi in vantaggio. Sono due gol nella ripresa a decidere il match: partita subito viva con il vantaggio nerazzurro di Barella su calcio di punizione al 5'. Al 22' arriva il pari dei bianconeri grazie ad una sfortunata autorete di Skriniar. Nella ripresa annullata una rete a Dzeko e clamoroso palo di Deulofeu prima del 2-1 di Bijol e del definitivo 3-1. Rabbia per Bastoni e Mkhitaryan, già ammoniti, e sostituiti al 30’. Udinese momentaneamente in vetta a 16 punti davanti ad Atalanta, Milan e Napoli. L’Inter resta a quota 12