L’Udinese ribalta il Monza e Sottil vince la prima

Friulani salgono a 4 punti in classifica, Monza a zero

Prima vittoria in Serie A del tecnico dell'Udinese Andrea Sottil con la squadra friulana che è passata sul terreno del Monza. In vantaggio i brianzoli con la prima rete di Colpani in Serie A. Poi Beto nel primo tempo e Udogie nella ripresa ribaltano l’1-0 iniziale e regalano ai tifosi la vittoria dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan e il pari con la Salernitana. Resta ancora a zero punti invece la squadra di Stroppa alla terza sconfitta in altrettante partite. Poca incisività sotto porta per l'undici di Stroppa. Udinese invece con fisicità, compattezza e attacco della palla ha prevalso.