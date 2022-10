L’Udinese rimonta l’Atalanta, il Monza non si ferma più. Salernitana passa all’ultimo

L’Udinese non molla mai e compie l’ennesima impresa della stagione. I friulani si confermano in grandissima forma e una squadra con un gran cuore. Sotto 2-0, contro l’Atalanta, la compagine di Sottil rimonta e impatta 2-2 alla Dacia Arena. Atalanta avanti al 36′ con Lookman, ammonito poi per una esultanza poco sportiva, nei confronti dei tifosi di casa. Il raddoppio nella ripresa con Muriel che insacca su calcio di rigore al 56′. Sembra fatta, i bergamaschi tirano un po’ il fiato, ma l’Udinese non molla. I friulani aprono la gara con Deulofeu al 67′ su calcio di punizione. Primo gol in stagione per lo spagnolo. Il pareggio con Perez di testa al 78′.