L’Udinese supera il Lecce alla Dacia Arena

L'Udinese ha battuto il Lecce per 2-0 nel match amichevole tra squadre di Serie A. Per i friulani è la quarta amichevole alla Dacia Arena durante questo periodo di preparazione in vista della seconda parte di campionato. Si rivedono in campo, dal primo minuto, Becao e Makengo. Prima conclusione del match al 5’ con Strefezza dal limite, ma il suo destro risulta centrale e Silvestri blocca a terra senza problemi. Lecce pericoloso nuovamente due minuti più tardi con Di Francesco: questa volta il numero 1 bianconero compie una grandissima parata negando il vantaggio. Il Lecce prende campo e sfiora il gol: cross dalla destra, Gonzales solo in area non trova la porta, spedendo a lato. Occasione Udinese al 12’ con la bella combinazione Lovric-Makengo-Beto con il portoghese che però calcia alto sopra la traversa. Brutto fallo di Pongracic al 15’ su Ehizibue e prima ammonizione della gara. Probabile fallo da rigore negato ai bianconeri al 19’ con l’arbitro Minelli che non giudica falloso l’intervento di Bleve su Beto. È proprio il portoghese a sbloccare la partita servito in profondità benissimo dal solito Success, e batte il portiere giallorosso con un bel destro ad incrociare al 23’. Beto pericolosissimo al 27’, ancora servito in profondità: anticipa tutti e cerca di sorprendere con un pallonetto Bleve, che tocca quanto basta per negare la doppietta al numero 9 bianconero. La prima frazione di gioco termina senza grandi occasioni da gol da entrambe le parti.