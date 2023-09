L’Udinese va in ritiro: Sottil si gioca tutto nelle prossime due gare

Solamente nel 1961-62 l'Udinese era partita peggio in Serie A. I bianconeri fanno scattare l'allarme rosso, con tre soli punti conseguiti in sei partite. Sottil e i suoi sono nei bassifondi della classifica, con un solo punto di vantaggio sul Cagliari. E per porre un freno alla situazione preoccupante dei friulani, come puntualizza l'edizione odierna de 'Il Messaggero Veneto', la società del patron Pozzo ha deciso di mandare l’Udinese in ritiro anticipato di un giorno da questa sera.