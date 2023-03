L’Udinese vince in casa dopo sei mesi. Milan delude e riapre la crisi

Un deludente Milan esce sconfitto dalla Dacia Arena. Merito di una bella Udinese che vince 3-1 e sorride davanti ai propri tifosi dopo sei mesi. L'ultima vittoria dei friulani in casa a settembre contro l'Inter. L'Udinese che segna con Pereyra quasi in avvio. Nel finale di primo tempo rigore per fallo di mano di Bijol: Ibra prima sbaglia e poi segna nella ripetizione dovuta all'ingresso anticipato di Beto in area. Per lo svedese è record in Serie A essendo diventato il marcatore più anziano con i suoi 41 anni e 166 giorni. Superato Alessandro Costacurta che fino a stasera deteneva il record avendo segnato a 41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007, proprio su rigore contro l'Udinese. Nel recupero Beto trova il 2-1 con una deviazione sotto misura. Nella ripresa il Milan ci prova ma Ehizibue la chiude sul 3-1. Rossoneri deludenti che adesso restano fermi a 48 punti e rischiano la qualificazione alla prossima Champions.