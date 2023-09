Luis Alberto: “Vi racconto la verità sul mio mancato trasferimento al Siviglia”

In un'intervista al Corriere dello Sport, Luis Alberto ha detto la sua sulle voci che in passato lo volevano al Siviglia. Un affare che sembrava sul punto di potersi concretizzare fra gli andalusi e la Lazio, ma che saltò. Determinando la permanenza nella Capitale del centrocampista: "Ecco la verità sul discorso Siviglia. Tutti dicevano un sacco di cose: vuole andar via, vuole il Siviglia e tornare in Spagna, ma io non ho mai detto alla società di volermene andare al 100%. Ho spiegato che avevo qualcosa in mano e che se era anche nel loro interesse sarei partito volentieri. Il Cadice è un discorso diverso, non è attuale, è la squadra del mio paese, sono le mie radici".