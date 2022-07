Lukaku-Inter, i retroscena del contratto: “Sarà il più pagato della Serie A”

La trattativa tra Lukaku e l' Inter è stata una delle sorprese in questa sessione di calciomercato estivo. Il belga ha fatto dunque il suo ritorno in nerazzurro grazie alla sua caparbietà nella scelta di vestire di nuovo la maglia dell'Inter. Dopo una stagione deludente col Chelsea , l'attaccante ripartirà dunque dal campionato italiano. Il vero artefice della folle trattativa è stato Sebastien Ledure : l'avvocato belga ha condotto personalmente la trattativa lasciando fuori l’agente del calciatore, Federico Pastorello . In un’intervista a L’Avenir, l’avvocato ha spiegato com’è avvenuta la trattativa. Queste le sue parole:

"Da quanto tempo conosco Romelu? Da cinque anni, grazie alla madre. Cominciava a porsi certe domande e ne parlava con qualcuno della sua compagnia. È così che ci siamo messi in contatto. Ci siamo visti due o tre volte all’Hotel Steigenberger, poi mi ha concesso di conoscere i suoi figli. A poco a poco Romelu ha preso fiducia. Aveva già deciso di lasciare l’agente Mino Raiola per Federico Pastorello. Solo che poi Romelu ha preferito non coinvolgerlo in questa operazione, visti i suoi stretti legami con l’ex dirigenza del Chelsea. Romelu non ha ancora preso una decisione sul suo possibile futuro con il suo agente, ma non ha voluto che un potenziale conflitto di interessi potesse interferire in una delle più operazioni difficili nel calcio di oggi".