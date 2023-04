Maehle porta avanti l’Atalanta poi Cabral pareggia per la Fiorentina

La squadra di Gasperini non riesce a raggiungere l'Inter al quinto posto

Si è conclusa con un pareggio la sfida tra Fiorentina e Atalanta che ha chiuso la 30a giornata di Serie A. Al Franchi è 1-1 con nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Maehle che recupera palla in area, si inserisce e batte Terracciano con un tocco di punta. Il pareggio viola arriva nella ripresa con Cabral su rigore. Gara molto equilibrata anche se è la squadra di Italiano a fare la partita e a creare occasioni con Martinez, Cabral e Nico Gonzalez. Finisce in parità, Atalanta a 49, Fiorentina a 42.