Mandorlini: “Caso Juventus? Siamo ancora agli inizi di questa storia…”

A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter ed attuale allenatore. Pensieri sul calo di Lukaku? "Dispiace a tutti, ha avuto delle palle gol clamorose non sfruttate ieri con la Croazia. Ma il suo periodo negativo viene da lontano, guardarlo negli occhi crea dispiacere. Ha subito tanti infortuni, riuscirà sicuramente a superare da questo momento decisamente complicato". Commento sulla situazione Juve? "È una vicenda più grande di noi, siamo ancora agli inizi di questa storia. Resta un momento triste per il club bianconero e per il calcio nel complesso, è una pagina deludente. Chissà quante altre vicende dovremmo ascoltare, tuttavia non si augura mai il male a nessuno. Spero che la Juve possa uscirne il prima possibile".