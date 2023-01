Mandorlini consiglia l’Inter: “Fossi Inzaghi niente più fascia da capitano a Skriniar”

Il commento dell'allenatore sulla squadra nerazzurra.

Redazione ITASportPress

Intervista TuttomercatoWeb per Andrea Mandorlini, mister ed ex calciatore. Tema scottante l'Inter e il k.o. subito ad opera dell'Empoli in campionato. Ma non solo. Caldissimo anche l'argomento Milan Skriniar, capitano, e ieri espulso, forse anche per via di qualche "condizionamento" causa mercato.

Quando si parla delle colpe di mister Inzaghi, Mandorlini chiarisce: "Lascerei quel tasto lì, non serve a niente. Ieri l'Inter non ha giocato bene, non era partita neanche male, ha cercato di fare la gara, ma ci sono state delle difficoltà e non c'era la solita carica agonistica. Forse sono state eccessive le energie spese in Supercoppa... Ed anche l'Empoli ha fatto bene".

Su Skriniar: "Il suo atteggiamento è sempre stato positivo. In queste situazioni in cui i procuratori contano di più non si è mai trovato l’accordo, lui si è sempre comportato correttamente, quindi lo farei giocare... Danno tutti la colpa all’espulsione e alle cose attuali, ma andava risolta prima la questione". E sulla fascia da capitano al difensore: "Quello è un discorso particolare, ma se gliel'ha data ieri... Io non gliela darei più".