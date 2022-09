Maradona jr.: “Dopo il gol al Milan ho mandato un messaggio a Simeone…”

Dopo la partita gli ho mandato un messaggino whatsapp con scritto "Vamos" con cinquanta "o". E' fantastico per me rivedere finalmente un argentino a Napoli che decide i match. Poi lui è il figlio di Diego Pablo che ha giocato con il mio papà. E' una bella storia quella di Simeone perchè è un ragazzo puro, sincero, pulito ed è bello che questo genere di calciatori rappresentino Napoli in giro per l'Italia e l'Europa. Giovanni è un ragazzo che ci mette sempre l'anima come fosse un napoletano come noi. Lui non è soltanto un calciatore che ha fame e voglia di spaccare il mondo; sta dimostrando agli altri, perchè io lo sapevo bene già prima, che è un grande attaccante. Il gol che ha fatto ieri lo fanno soltanto gli attaccanti di razza».