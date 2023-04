Maradona sold out per Napoli-Salernitana e i tifosi avanzano la richiesta

Entusiasmo alle stelle da parte dei tifosi del Napoli, i quali non vedono l'ora di festeggiare il terzo scudetto. Si, perché se i partenopei riuscissero a vincere il derby campano contro la Salernitana e la Lazio non dovesse vincere a Milano con l'Inter, a quel punto Osimhen e compagni potrebbero proclamarsi campioni d'Italia. Per tale occasione, dunque, i tagliandi per assistere alla sfida del Maradona starebbero andando a ruba, raggiungendo addirittura il sold out in pochi giorni.