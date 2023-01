Marcolin: “L’Inter sembra fuori dalla lotta scudetto ma ha tre gare facili”

L'ex azzurro e opinionista Dario Marcolin è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21: "La vittoria con la Sampdoria è stata fondamentale. Dopo il ko con l'Inter, in una giornata particolare per le commemorazioni di Vialli e Mihajlovic e dopo il rigore sbagliato c'era il rischio di cadere in tentazione di mollare in concentrazione e cattiveria, invece hai vinto. Il rigorista in casa Napoli? Il rigore lo calcio quello tecnico, freddo, Elmas per esempio lo ha calciato bene, imparabile per qualsiasi portiere. Però avere un rigorista fisso vuol dire tanto, perchè non puoi regalare punti perchè non ne hai uno definito. La sfida con la Juventus di venerdì è determinante solo se vince il Napoli, perchè manderesti un segnale ai bianconeri. Mi aspetto una gara simile a quella con l'Inter: anche i bianconeri raddoppieranno su Kvara, schermeranno Lobotka e faranno una gabbia su Osimhen. E' per questo che Spalletti non dovrà cadere nella trappola di Allegri, impostando una squadra concreta. Il Napoli non dovrà essere attratto dalla fase offensiva, rischiando di esporsi e concedere spazi, deve fare una gara quasi pratica, poi la qualità dei propri singoli può fare la differenza. C'è molta strategia in questa gara, il pericolo è quando tu hai la palla, perchè se la perdi poi i bianconeri si alleneranno a ripartire velocemente con il contropiede, andando negli spazi come hanno fatto Dzeko e Lukaku a San Siro. Il Napoli deve pensare che ha due risultati su tre a disposizione e penso che la vittoria di Genova possa consentire agli azzurri di arrivare con la testa più libera a venerdì, in questi giorni Kim e compagni potrebbero avvertire di nuovo le sensazioni di qualche settimana fa. L'Inter? Sembra fuori, ma ha tre gare con Verona, Empoli e Cremonese in cui può fare 9 punti. A quel punto si metterà alla finestra per capire se ci sono margini. Certo, avrebbe poi lo scontro diretto al "Maradona" e non è un vantaggio».