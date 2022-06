Marotta, i piani dell’Inter sul mercato: un giocatore incedibile e uno sacrificabile

L'ad nerazzurro spiega le mosse del club in entrata e in uscita

"Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la campagna trasferimenti e abbassare il livello dei salari", ha piegato il dirigente nerazzurro. "Lukaku? Non verrà annunciato oggi. L'addio di Lautaro Martinez? L'obiettivo è costruire una squadra forte, Lautaro Martinez è un elemento indispensabile per perseguire questi obiettivi".

Ma per un attaccante in arrivo e uno che resta, ecco chi sarà il sacrificabile: "Skirniar via? Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire. Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni", ha detto Marotta.