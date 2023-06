Massimo Mauro: “Juventus, riparti da Allegri ma esci subito dalla Conference”

Una stagione deludente, condizionata anche, ovviamente, dalle vicende extra campo. Parliamo della Juventusche in queste ore ha ricevuto un consiglio da Massimo Mauro. L'ex giocatore, al Corriere dello Sport, ha parlato di cosa dovrebbe fare la Vecchia Signora in vista della prossima annata. Non è mancato un parere anche sul futuro di mister Allegri che, secondo Mauro, dovrebbe restare.