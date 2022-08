Materazzi: “Milan bravo a vincere lo scudetto ma l’Inter…”

TAPPE - "Il Milan è stato bravissimo a crederci sempre, l’Inter ha perso un po’ di sicurezza dopo il derby: se fai 7 punti in 7 gare vuol dire che qualcosa è venuto a mancare", ha spiegato Materazzi. "Fiducia ritrovata dopo la vittoria in casa della Juve: lì l’Inter è tornata a viaggiare a gonfie vele, fino 'all’incidente' di Bologna. E il Milan ne ha approfittato. Se c’era una squadra che meritava il titolo per continuità, quella era il Milan. Ma per qualità, l’Inter è stata decisamente superiore".