Mazzocchi sfonda e la Salernitana batte lo Spezia

Nell'anticipo di Serie A del sabato, con una prodezza di Pasquale Mazzocchi, la Salernitana batte lo Spezia 1-0. Gli ospiti nel primo tempo giocano meglio e si rendono più pericolosi con Agudelo, ma nella ripresa i padroni di casa trovano subito il vantaggio e sprecano più volte la possibilità di chiudere la partita. Allo Spezia, alla sesta sconfitta di fila in trasferta senza gol, non bastano i tentativi di Nzola. Nel pre-partita omaggio a Ribery per il ritiro annunciato in settimana.