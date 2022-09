Mihajlovic, la moglie: “Giovani, prendete esempio da De Zerbi e Sinisa”

Messaggio social di Arianna Rapaccioni Mihajlovic , moglie dell'ormai ex tecnico del Bologna . La donna ha voluto dire la sua in modo elegante a proposito del recente esonero del marito dalla guida del club rossoblù ed in particolar modo sul gesto del collega Roberto De Zerbi che ha rifiutato di prendere il suo posto.

Infatti, l'ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk aveva detto "no" al Bologna spiegando di non volere il posto del serbo se fosse stato esonerato, ma solo nel caso in cui le parti avessero trovato un accordo comune o in caso di dimissioni dell'allenatore.