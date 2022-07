Milan, 5 uscite per far spazio ad uno o due big: le mosse

Movimenti di mercato in casa rossonera in vista della prossima stagione.

Il Milan prepara alcune mosse di mercato per dare finalmente a mister Pioli la rosa per la stagione 2022-23. Se sul fronte uscite è diventato ufficiale l'addio di Castillejo , che ha raggiunto Gattuso a Valencia, ecco che sarebbero pronti altri due movimenti. Verso nuove avventure, infatti, anche Daniel Maldini, ad un passo dal Verona in prestito, e Tiemoué Bakayoko, per il quale ci sono contatti con svariati club.

A questi tre nomi, ecco anche Caldara e Gabbia in uscita. Il primo dovrebbe firmare con lo Spezia e il secondo, invece, con la Sampdoria. Per cinque giocatori del Milan che vanno o andranno via, ce ne saranno almeno due in ingresso. Oltre a De Keteleare del Bruges, per il quale potrebbero arrivare aggiornamenti a breve, restano in piedi le piste Ziyech del Chelsea e Renato Sanches del Lille. A Maldini e Massara il compito di chiudere gli affari e dare ai campioni d'Italia nuova forza.