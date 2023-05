Milan a secco con l’Inter si scatena contro la Sampdoria: tripletta Giroud

In gol anche Leao e Brahim Diaz. Per la Sampdoria momentaneo pareggio di Quagliarella nel primo tempo

Il Milan dopo la grande delusione per essere stato eliminato dall'Inter dalla Champions League martedì scorso, ha scatenato tutta la sua rabbia sulla malcapitata Sampdoria, ultima in classifica e attanagliata da guai societari. Rossoneri che hanno vinto 5-1 con una tripletta di Giroud poi Leao e Diaz. Sampdoria che ha segnato il provvisorio 1-1 con Quagliarella ma poi si è piegata al Milan che con questa vittoria resta al quinto posto ma per il momento è a -1 dalla Lazio che deve giocare domani come del resto l'Inter . Per stasera i 70 mila di San Siro sono usciti dallo stadio felici.