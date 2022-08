Milan a valanga sul Vicenza nel penultimo test precampionato

Il Milan ha vinto nettamente il suo penultimo test estivo contro il Vicenza giocato allo stadio Romeo Menti. Padroni di casa passati in vantaggio con un gol di Rolfini poi sei reti rossonere. Doppietta di Rebić, gol di Leão, Messias e Tomori. Prova convincente dei rossoneri, macchiata solo dall'infortunio a Tonali all'inguine che non gli consentirà di essere in campo contro l'Udinese alla prima di Serie A. Il neo acquisto De Ketelaere in campo alla mezz'ora nella ripresa, domani avrà più spazio contro la Pergolettese ultimo test precampionato che si giocherà a Milanello.