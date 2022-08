Milan, ansia Tonali in vista dell’Udinese. Domani gli esami

Il Milan ieri a Vicenza ha dilagato sotto il diluvio. Pioggia battente al Romeo Menti e rossoneri che dopo aver preso uno schiaffo dal Vicenza ne hanno rifilate sei all'undici di Baldini. Ma c'è una nota stonata per mister Pioli che è l'infortunio di Sandro Tonali finito ko al minuto 51'. Il numero 8 è uscito malconcio e anche rabbuiato dal rettangolo di gioco. Si teme uno stiramento e domani se ne saprà di più visto che è prevista l'ecografia di controllo al flessore. La speranza di Pioli è che si tratti di una semplice elongazione, il timore è uno stiramento. In vista dell'Udinese oltre a Tonali il tecnico potrebbe anche dover rinunciare a Messias uscito per un trauma distorsivo alla caviglia: la staffetta di destra ha già pronto, nel caso, Saelemaekers. Ieri a Vicenza mancava anche Giroud: affaticamento muscolare, contro l’Udinese ci sarà.

UDINESE - Se mancherà Tonali contro l'Udinese Pioli si affiderà a Krunic. L’alternativa è Pobega, ieri per 90 minuti in panchina. Milan oggi in campo alle 10.45 a Milanello per il test contro la Pergolettese. In chiave mercato occhi su Raphael Onyedika, ventunenne nigeriano del Midtjylland. La terza strada porta a Jean Onana del Bordeaux. Giocatori di prospettiva, da plasmare sotto il lavoro di Pioli. Ma per il Milan il futuro è adesso.