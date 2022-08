Milan, arriva la terza maglia: debutterà contro il Bologna

Nuovo kit per il club rossonero.

Il Milan presenta la terza maglia per la stagione 2022-23. Il club rossonero, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito e sui canali social, ha mostrato a tutti i tifosi e appassionati il terzo kit per l'annata da poco iniziata. La divisa, in collaborazione con PUMA, farà il suo debutto nella prossima sfida di campionato del weekend contro il Bologna.

Milan, ecco la terza maglia

"PUMA e AC Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni", si legge nel comunicato del Milan.

"Il nuovo Third kit è pensato per chi si distingue e non si risparmia mai. La squadra rossonera esprime come nessun'altra uno stile unico, proprio della stessa città di Milano. La nuova maglia olive-green presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del Club rossonero. La maglia integra sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile milanese".

E ancora: "Il nuovo Third kit abbraccia la direzione strategica intrapresa da AC Milan e PUMA, con i due brand che attraverso lo stile, la moda e la cultura della città di Milano sviluppano prodotti performanti per lo sport e in linea con le tendenze lifestyle e fashion che attingono dallo stile unico milanese. Una direzione che traspare dallo shooting ufficiale della campagna, che unisce talenti locali, creativi e giocatori delle squadre maschili e femminili dell'AC Milan in un insieme elegante e raffinato".

La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni ULTRAWEAVE e dalla tecnologia traspirante dryCELL, che la rendono la maglia più leggera e confortevole che PUMA abbia mai realizzato. La versione Replica è realizzata al 100% con poliestere riciclato ed è dotata della tecnologia traspirante dryCELL per mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo. Sia la maglia Authentic che Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore".