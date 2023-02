Milan-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

"Uno scontro diretto". Così mister Pioli , allenatore del Milan , ha presentato la gara odierna contro la Dea. Ecco perché il Diavolo si presentarà col migliore 11 possibile e persino col rientro di Maignan in porta, finalmente recuperato. In avanti ci saranno invece Brahim Diaz e Leao con Giroud a formare il reparto d'attacco. In mezzo con Tonali ci sarà Krunic.

L' Atalanta di Gasperini si affiderà a Musso in porta con Toloi, Palomino e Scalvini in difesa. Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle dovranno agire in mezzo al campo e sulle corsie mentre in avanti soliti Lookman, Højlund e Boga.

Probabili formazioni e dove vederla

Milan-Atalanta è in programma, come detto, per oggi domenica 26 febbraio 2023 a San Siro. Calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara di campionato verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibili, o su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.