Milan-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

DOVE VEDERLA IN TV - Milan-Bologna, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su DAZN, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche Sky Go.