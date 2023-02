Milan, Champions a rischio? Il dato che preoccupa i tifosi

Ecco cosa rischierebbe il Milan senza la qualificazione all'Europa

Redazione ITASportPress

Momento complicatissimo in casa Milan. I rossoneri sono usciti nuovamente sconfitti in campionato al termine del derby giocato contro l'Inter. Un 1-0 che da solo, in realtà, non racconta di tutte le difficoltà mostrate in campo dai rossoneri.

Quella maturata contro l’Inter è la terza sconfitta consecutiva in campionato per il Milan, dopo quelle con Lazio e Sassuolo. Dieci gol subiti in 3 partite, con la squadra di Pioli che ha racimolato solamente una vittoria da inizio 2023 ad oggi, ovvero contro la Salernitana ad inizio gennaio. Il nuovo anno si è quindi aperto in maniera orribile. Nel mezzo anche l’eliminazione dalla Coppa Italia col Torino e la cocente sconfitta in Supercoppa sempre contro l'Inter.

Questo ruolino di marcia ampiamente negativo potrebbe portare il Milan alla mancata qualificazione in Champions League in vista dell'anno prossimo. Facendo grossomodo una media tra le due stagioni recenti nella massima competizione europea (eliminazione ai gironi il primo anno e qualificazione agli ottavi in quella in corso) sono oltre 52 i milioni di euro entrati nelle casse societarie dalla Champions League. Col posizionamento al quarto posto a fine campionato, il Milan incasserebbe invece, di base, almeno 30 milioni. Questi introiti sarebbero derivanti dal bonus partecipazione, ranking storico e ulteriori market pool, con la possibilità di un ulteriore incremento al rialzo.

La mancata qualificazione, dunque, oltre ad avere un rilevante peso sul piano sportivo, sarebbe piuttosto deleteria anche e soprattutto per i conti del club e la crescita economica prefissata dalla proprietà rossonera. Pioli dovrà essere bravo a invertire la tendenza, per salvare una stagione finora piena di complicazioni.