Milan, che botta! Bennacer sarà operato. Salta inizio prossima stagione

Tegola pesante sul Milan che per il match di ritorno contro l'Inter perde Bennacer. In attesa di recuperare Leao, Pioli perde definitivamente il suo calciatore. “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro – si legge nel comunicato medico del club –. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia”. Stop di 3 o 4 mesi per il numero 4 rossonero che quindi salterà anche l'inizio della prossima stagione. Il calciatore algerino si è fatto male nel primo tempo dell'Euroderby contro l'Inter.