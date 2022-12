Milan, deciso chi sarà il vice Maignan: arriverà dal mercato

Il Milan ha bisogno di un vice Maignan per il prossimo anno e si muove, in tale ottica, con uno sguardo molto attento al mercato.

Ciprian Tatarusanu ha fatto bene quando chiamato in causa ma viaggia verso i 37 anni. Più o meno stesso discorso per quanto riguarda Antonio Mirante che toccherà quota 40 l’8 luglio 2022.

Ecco perché il primo rinforzo del Milan dovrebbe arrivare da Bergamo. Maldini e Massara, secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, avrebbero bloccato Marco Sportiello dell'Atalanta per la prossima stagione. Cresciuto nella Dea, 31 anni, contratto in scadenza a giugno, il numero uno atalantino sembra essere il profilo giusto in grado di ritagliarsi uno spazio da vice del titolarissimo francese Maignan.