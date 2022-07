Milan, Florenzi: “Vogliamo la seconda stella. Roma? Sarei rimasto a vita”

SECONDA STELLA - "L'anno scorso abbiamo vinto con pieno merito. C'era un grande spirito di squadra ed una visione comune. Tutti spingevamo nella stessa direzione. Forse non eravamo la squadra pià forte sulla carta, ma non semore vincono i più forti. Anche nei momenti più difficili siamo stati in grado di superare le avversità, sono cose che fanno la differenza. Tante squadre si stanno rinforzando, ma noi vogliamo ripeterci. Non sarà sicuramente facile anche perchè tutti vorranno battere i campioni d'Italia. Non c'è bisogno di fare troppi proclami, dobbiamo guardare partita per partita e difendere ciò che abbiamo vinto sul campo. La seconda stella è il nostro grande obiettivo. In Champions dobbiamo invece migliorare rispetto allo scorso anno. In tanti non avevano esperienza, ma quelle partite ci hanno insegnato tanto".