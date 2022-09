Milan, Galli: “Quella nebbia di Belgrado forse fu un colpo di fortuna”

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Galli, ex calciatore, tra le tante, di Napoli, Milan e Fiorentina. Champions? "Allora era la 'Coppa dei Campioni'. C'erano tante eccellenze, squadre che avevano vinto i rispettivi campionati. I diritti televisivi e gli interessi hanno poi cambiato questa competizione. La gara con la Stella Rossa fu un rilevante spartiacque, anche perché la storia avrebbe avuto un finale differente se non avessimo vinto ai calci di rigore. Quella nebbia forse fu un colpo di fortuna, fummo entusiasti di passare il turno, nonostante i tanti infortuni". L'anno prossimo il format della Champions cambierà: sarà ugualmente uno spettacolo interessante? "Sono gli interessi che vengono meno. Bisognerebbe fare un passo indietro e tornare al passato. Neppure la Superlega sarebbe corretta. Invece, sarebbe opportuno tornare al vecchio format ed aggiungere soltanto un numero selezionato di squadre. Bisognerebbe alzare il livello verso l'alto. Allargare la cifra delle partecipanti non sarebbe gratificante e corretto". Pensieri su Milan-Napoli? "Sarà una bellissima partita. Complimenti alle due società, le quali hanno investito nei giovani nel corso degli anni e sono state ripagate. A Napoli erano terminati due cicli, era giusto rifondare. Sono stati ingaggiati dei calciatori che hanno voglia di emergere. Anche al Milan sono arrivati giocatori di talento. È stato abbassato il tetto ingaggi di entrambi i club, ma sono rimasti ugualmente protagonisti".