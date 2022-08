Milan, Giroud: “Avevo bisogno di tempo per rientrare. Ora mi sento carico”

Olivier Giroud è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan nella passata stagione. L'attaccante è stato uno dei leader in campo e fuori e in questa stagione vuole confermarsi. Per il francese non è stato un facile inizio di stagione a causa di problemi fisici. Ora però il giocatore sta bene e vuole tornare a segnare, come detto dallo stesso Giroud ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero. Queste le sue parole: