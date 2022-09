Milan, guaio Origi: salta la Sampdoria

Il belga, che era stato annunciato da mister Pioli come titolare per dare riposo a Olivier Giroud, sarà costretto a guardare dalla tv i suoi compagni. La conferma dello stop del giocatore è arrivata questa mattina alla partenza del Diavolo per Genova. Il belga non era presente. Oltre a lui, anche Ibrahimovic, Ante Rebic e Rade Krunic sono rimasti fermi a Milanello perché fermi ai box per i relativi problemi fisici.