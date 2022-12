Milan, Ibrahimovic: “Idee di Pioli vincenti. Scudetto? Ci siamo”

Il centravanti rossonero pronto al rientro.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sportper Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan ha parlato delle ultime stagioni in rossonero, dallo scudetto vinto lo scorso anno fino alla battaglia in questa annata.

"Nel gennaio 2020 non mi sembrava una squadra che voleva ambire allo scudetto, ma adesso è tutto diverso", spiegato lo svedese. "Le idee di Pioli sono risultate vincenti, il suo lavoro credibile e convincente. Ora siamo secondi, il Napoli è forte e Kvaratskhelia è quello che mi ha impressionato di più, la Juventus sta rientrando, l'Inter è in corsa, ma noi ci siamo. Sarà una Serie A più di condizione e meno di qualità e io so che è la seconda parte ad essere sempre decisiva".

A livello personale, poi: "Io voglio sempre di più, sento ancora l'adrenalina, l'emozione del pubblico, l'odore del campo... Non mi accontento e così mi sento vivo. Mi sono operato non solo per continuare a giocare, ma anche per stare bene".