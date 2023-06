Milan, Ibrahimovic: “Smetto di giocare, ringrazio tutti”

Inattesa decisione di Zlatan Ibrahimovic di congedarsi dal calcio. Lo svedese parlando ai tifosi del Milan ha ringraziato tutti e poi annunciato l'addio dopo cinque anni e mezzo, in cui ha collezionato 163 presenze e 93 reti, vincendo due scudetti e una supercoppa italiana. Queste le parole: "Tante emozioni in questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità. La seconda volta che sono arrivato mi avete dato amore. Vorrei ringraziare la mia famiglia e chi mi sta vicino per la pazienza. Vorrei ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato".