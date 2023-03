Milan, Ibrahimovic spiega il k.o. contro l’Udinese: “Ecco cosa succede alla squadra”

RECORD - "Sono orgoglioso di entrare nella storia di questo club. Ha grande storia, grandi giocatori, se c’è il mio nome qui in mezzo mi dà tanto e significa molto per me. Questo gol non ha portato i tre punti. Questa era anche la prima partita da capitano, è stato un orgoglio, ma non è andata come volevamo. Mi sentivo molto bene. È 14 mesi che non iniziavo dall'inizio una partita. L’importante è stare bene".

PRESSIONE - Ibrahimovic ha anche spiegato cosa sia successo al Milan in questa gara e in generale in stagione: "Bisogna capire una cosa. Ci sono due scenari: il primo è quando giochi da essere campioni d’Italia, l’altro è giocare da campioni d’Italia. Quando giochi da campione d’Italia sei un oggetto per tutte le squadre che vogliono vincere. Quest’anno giochiamo sotto pressione tutte le partite, ed è normale quando giochi in un grande club per trofei. Devi essere pronto perché tutti vogliono battere il Milan. Questa squadra non ha esperienza di giocare da campioni d’Italia. Per quello arrivano gli up e down, non siamo stati in grado di tenere l’alto livello in tutte le partite. Non abbiamo avuto equilibrio di stare sempre al massimo ma bisogna continuare".