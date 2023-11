Milan in ansia per Tomori: il difensore è uscito per una botta alla caviglia

Non c'è tregua per il Milan. I rossoneri vivono un'emergenza nel riparto difensivo a causa dei numerosi infortuni nelle ultime settimane. Senza Kalulu, Kjaer e Pellegrino, Stefano Pioli ha avuto a disposizione solo Tomori e Thiaw come centrali, ed ora anche l'inglese desta preoccupazione a Milanello. Tomori ha gioacto da titolare nella sfida tra Inghilterra e Malta di ieri sera: Southgate lo ha schierato come terzino destro, ma la sua partita è durata solo 45 minuti. Nella prima frazione, infatti, ha subito una botta alla caviglia sinistra, e non è riuscito a proseguire la sfida chiedendo il cambio all'intervallo. La speranza di Pioli è che possa tornare a Milano e recuperare in vista della sfida contro la Fiorentina alla ripresa del campionato.