Milan, incontro Ibra-Cardinale: colloquio in hotel, ecco la situazione

Zlatan Ibrahimovic verso il ritorno al Milan? Lo svedese, che ha lasciato ufficialmente il calcio lo scorso giugno, non ha mai nascosto il desiderio di occupare un ruolo nella società rossonera. Da qualche tempo se ne parla con insistenza, e l'incontro avvenuto oggi con il numero uno rossonero Jerry Cardinale sembra andare in questa direzione. Il presidente di RedBird non ha mai nascosto la sua ammirazione per Zlatan, e la sua idea sarebbe di portare lo svedese in società con il ruolo di suo consigliere. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate di recente, in merito allo svedese: "Zlatan? parla da sé. È una leggenda. Lo sto conoscendo e mi piace molto perché è un leader nato. Abbiamo bisogno di più leader intorno a noi. Amo le persone che eccellono e che sanno restituire quello che hanno ricevuto. Abbiamo una squadra giovane e credo che uno come Zlatan potrebbe essere estremamente efficace, sia come consigliere per me, sia come spirito di leadership per tutta la squadra. Dipende da lui ma stiamo discutendo e mi piace molto. Penso che ci siano molti vantaggi per noi."