Milan-Inter è un film già visto: Leao e Giroud ribaltano i nerazzurri

Sembra che non sia cambiato nulla a Milano con il derby sempre vinto in rimonta dal Milan. E come nel match dello scorso campionato a firmare il ribaltone è stato Giroud che ha sorpreso una addormentata difesa nerazzurra. Successo che ci può stare anche se dopo il 3-1 rossonero l'Inter si è svegliata e Maignan ha dovuto compiere due interventi prodigiosi. A San Siro la sblocca Brozovic (assist di Correa) prima dell'1-1 di Leao su invito di Tonali. Ma sul gol pesa un grave errore a centrocampo dell'Inter con un passaggio orizzontale intercettato. Forcing rossonero prima dell'intervallo. Nella ripresa Giroud la ribalta su assist dello scatenato Leao, che firma la doppietta. Il neoentrato Dzeko accorcia. Super Maignan su Lautaro e Calhanoglu. Si chiude con la vittoria del Milan che ha messo a nudo i problemi difensivi di questa Inter alla seconda sconfitta in A. Rossoneri tornano a vincere in casa il derby e l'ultima volta era accaduto nel 2016.