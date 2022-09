Milan-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Milan-Inter si gioca questa sera, sabato 3 settembre alle 18, per la quinta giornata di campionato. Il derby tra rossoneri e nerazzurri sarà già una gara importantissima per la classifica visto il fitto calendario e gli impegni di Champions League delle due squadre.

Non dovrebbero esserci grossi dubbi di formazione sia nel Milan che nell' Inter . Rossoneri di Pioli con Giroud in avanti affiancato da Leao e Messias e De Ketelaere nel ruolo di trequartista. Nerazzurri di Inzaghi senza Lukaku infortunato ma con Lautaro Martinez e uno tra Dzeko (favorito) e Correa. Per gli altri ruoli tutti i migliori senza sorprese con un piccolo punto interrogativo sulla corsia mancina nerazzurra con DiMarco, Darmian e Gosens a giocarsi un posto. Bastoni dovrebbe essere recuperato come terzo centrale di sinistra.

Il derby Milan-Inter si giocherà a 'San Siro' sabato 3 settembre 2022. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 18.00. La partita, valida come anticipo della quinta giornata di Serie A, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv compatibile, su console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.