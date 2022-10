Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Comunicate dagli allenatori di Milan e Juventus, le formazioni ufficiali del 238° confronto della storia del calcio. Il rossonero Stefano Pioli, ha messo dal 1' Brahim Diaz e Gabbia. Allegri conferma le attese con l'11 che a San Siro scenderà in campo dal 1'. Milik affianca Vlahovic in attacco, mentre a centrocampo Cuadrado e Kostic rendono il 4-4-2 di partenza meno 'storto' rispetto ai recenti precedenti. Con Locatelli, preferito a Paredes, giocherà l'insostituibile Rabiot, mentre a Danilo in difesa toccherà l'ingrato compito di frenare Leao, con Alex Sandro sulla corsia opporta e Bremer-Bonucci al centro. Szczesny difenderà invece i pali.