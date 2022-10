Milan-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per il big match della nona giornata di Serie A.

Milan-Juventus si gioca questa sera, sabato 8 ottobre 2022 alle ore 18 per la nona giornata del campionato di Serie A. Big match a San Siro tra Diavolo e Vecchia Signora con le squadre a caccia dei tre punti.

Milan-Juventus, le ultime

Allegri, sponda Juventus e Pioli, sponda Milan, sono stati chiari: si tratta di una sfida dall'importanza notevole e per questo andrà giocata nel modo migliore senza pensare a strascichi da Champions o altro. Padroni di casa con Leao e Giroud in avanti e con Theo Hernandez che dovrebbe aver recuperato. Ospiti con Vlahovic in attacco e senza Di Maria squalificato. Dubbio Milik.

Probabili formazioni e dove vederla

Milan-Juventus si gioca, come detto, questa sera, sabato 8 ottobre 2022 allo stadio San Siro di Milano. Fischio d'inizio alle ore 18.

La partita di Serie A tra il Milan e Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Per gli appassionati di calcio e tifosi delle due squadre sarà possibile ovviamente con DAZN vedere la sfida anche in streaming. Per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.