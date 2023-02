Milan, la svolta nel derby: l’idea di Pioli

Periodo poco positivo per il Milan che domenica sera affronterà l’Inter nel derby. Una gara che potrebbe segnare una crisi più profonda oppure far registrare la svolta. Ecco perché Stefano Pioli starebbe pensando a qualche cambio tattico per invertire la rotta.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le idee del tecnico potrebbero essere diverse e far cambiare, almeno in termini di disposizione in campo, le carte in tavola.