Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri per la sfida di San Siro tra Milan e Lazio, gara valida per la 7^ giornata di Serie A

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Per la sfida contro la Lazio, l'ex di turno Stefano Pioli - al netto degli infortuni - potrebbe ritornare a schierare il Milan più volte visto in campo nelle prime uscite. Dopo il grande turnover di Cagliari infatti, Pioli ritroverà dal primo minuto il tridente composto Giroud, Leao e Pulisic. In mezzo al campo, possibile invece una maglia da titolare per Musah al fianco di Reijnders e Loftus-Cheek.