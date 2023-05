Milan, Leao fa nomi: “Difensori più forti? Vi dico chi è il top”

Rafael Leao si è espresso sui difensori che più lo hanno messo in difficoltà in carriera. Il talento del Milan è un vero e proprio fuoriclasse a campo aperto, e in pochi sono riusciti a contenere le sue cavalcate sulla fascia sinistra. Lo stesso calciatore ha fatto nomi su YouTube, sorprendendo i tifosi: "Sicuramente Thiago Silva. È un giocatore molto forte, esperto e con grande qualità nel riempire gli spazi - ha dichiarato il lusitano, che poi precisa -. È un giocatore intelligente, ecco il termine corretto". Ma non è tutto, perché il rossonero ha fatto una menzione d'onore anche per un calciatore di Serie A: "Ma devo dire che anche Danilo (difensore della Juventus, ndr) è molto forte".