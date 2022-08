Milan, Lebron James e i New York Yankees tra i soci di RedBird

Il Milan è pronto al cambiamento col subentro di RedBird in società. La holding guidata da Gerry Cardinale collaborerà con la già presente proprietà Elliot per pianificare al meglio il futuro dei rossoneri. Ci sono anche i New York Yankees e un fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte anche LeBron James tra i soci di RedBird nell’operazione che Gerry Cardinale sta concludendo per il Milan. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, nell’acquisizione da 1,2 miliardi di euro del club rossonero rientreranno anche diversi soci accanto a Cardinale.