Milan-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Alle 18 a San Siro Milan e Lecce si daranno battaglia. Squadre in campo oggi per la 31esima giornata di Serie A.

Milan-Lecce scendono in campo oggi, domenica 23 aprile 2023 alle ore 18 per la 31esima giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia di punti per i posti che valgono la Champions. Ospiti per raggiungere la salvezza e staccarsi dalle zone calde.

Milan-Lecce, le ultime In vista dei prossimi importanti impegni, nel Milandi mister Piolipotrebbero esserci dei cambi. Qualcosa verrà fatto in avanti dove Rebic dovrebbe giocare titolare di punta. Alle sue spalle il terzetto composto da Messia, Brahim Diaz a Leao con Krunic e Tonali a centrocampo davanti ai difensori. Proprio il pacchetto difensivo sarà composto da Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie esterne, Tomori e Thiaw centrali. In porta Maignan.

Nel Leccedi mister Baroni, Falcone in porta con Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella a protezione. Blin, Hjulmand e Oudin si candidano ad essere i tre di centrocampo. Strefezza, Di Francesco e Ceesay in attacco. Non ci sarà Colombo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Milan e Lecce si giocherà, come detto, oggi domenica 23 aprile 2023 alle ore 18 per la 31esima giornata di Serie A. La gara potrà essere seguita dai tifosi e appassionati di calcio italiano anche in diretta tv e streaming.

La gara odierna verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, scaricando l'app su smart tv compatibile, o in alternativa su console di gioco come PlayStation e Xbox, o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni