Milan, l’ex Nesta: “Serviva mercato diverso. Io farei all-in su…”

Alessandro Nesta è stato ospite della Bobo TV e ha parlato di diversi argomenti in compagnia di Vieri, Cassano, Adani e Ventola. Spiccano le dichiarazioni sul Milan, sua ex squadra, e il momento di crisi che il Diavolo sta vivendo.

"Cosa cambierei nel Milan? Farei un mercato diverso. Devono rinforzare la panchina, sono sempre gli stessi e non puoi andare sempre a 2mila all’ora per due anni. Pioli non ha giocatori che entrano e cambiano la partita", ha detto Nesta analizzando la rosa rossonera.